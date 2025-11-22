PODCAST CANLI YAYIN

“Biz Bize”de dopdolu buluşma!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, tenor Murat Karahan ve oyuncu Fadik Sevin Atasoy’un konuk olacağı “Biz Bize”, Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan’ın sunumuyla bugün 11.00’de A Para ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
A Para ekranlarında yayınlanan "Biz Bize" bu hafta yine dopdolu. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan programa; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, ünlü tenor Murat Karahan ve oyuncu Fadik Sevin Atasoy konuk oluyor.
İzleyiciyi keyifli bir sohbet bekliyor.

Fadik Sevin AtasoyFadik Sevin Atasoy
Fadik Sevin Atasoy, son günlerde katıldığı "Samuray" eğitimi ile adından söz ettirmişti.
'Biz Bize' yeni bölümü ile bugün saat 11.00'de a Para'da

