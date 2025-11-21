Kuruluş Orhan yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de ATV'de

Milyonların heyecanla beklediği Kuruluş Orhan , önceki gün dördüncü bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana bağladı. Bu hafta da izleyiciden büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada da uzun süre Türkiye gündeminin birinci sırasında kaldı ve geceyi de üst sıralarda tamamladı. Son bölümde şunlar yaşandı; Kardeşler arasındaki gerginlik herkesi üzmekteyken Alaeddin Bey'in bir anda gelişini gören Orhan Bey 'in beraberindekiler önce şaşkınlık sonra da büyük sevinç yaşadı. Orhan Bey'in düşmana zayıf görünüp onları tedbirsiz yakalamak için yaptığı obada ikilik planı da başarıya ulaştı.

Karargahta Alaeddin Bey'i karşılayan Şahinşah Bey, fetih için her şeyin hazır olduğunu ve Osman Bey'e müjde vermenin yakın olduğunu söyledi. Ancak Alaeddin Bey, savaş olmayacağını belirterek alplar üzerinde artık hiçbir hükmünün bulunmadığını ifade etti. Gece atıyla çıktığı gezinti sırasında kendisini bir mecliste bulan Orhan Bey bu kez de Ak Sakallılar tarafından imtihana çekildi. Meclisin sonunda Ak Sakallılar Orhan Bey'e emanetleri teslim ettiler.