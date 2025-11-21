PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de ATV'de

“Kuruluş Orhan”ın yayınlanan dördüncü bölümü unutulmaz sahneleriyle çok konuşuldu. Osman Bey’in oyunu düşmana hüsran obaya sevinç oldu.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kuruluş Orhan yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de ATV'de

Milyonların heyecanla beklediği Kuruluş Orhan, önceki gün dördüncü bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana bağladı. Bu hafta da izleyiciden büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada da uzun süre Türkiye gündeminin birinci sırasında kaldı ve geceyi de üst sıralarda tamamladı. Son bölümde şunlar yaşandı; Kardeşler arasındaki gerginlik herkesi üzmekteyken Alaeddin Bey'in bir anda gelişini gören Orhan Bey'in beraberindekiler önce şaşkınlık sonra da büyük sevinç yaşadı. Orhan Bey'in düşmana zayıf görünüp onları tedbirsiz yakalamak için yaptığı obada ikilik planı da başarıya ulaştı.

TakvimTakvim

Karargahta Alaeddin Bey'i karşılayan Şahinşah Bey, fetih için her şeyin hazır olduğunu ve Osman Bey'e müjde vermenin yakın olduğunu söyledi. Ancak Alaeddin Bey, savaş olmayacağını belirterek alplar üzerinde artık hiçbir hükmünün bulunmadığını ifade etti. Gece atıyla çıktığı gezinti sırasında kendisini bir mecliste bulan Orhan Bey bu kez de Ak Sakallılar tarafından imtihana çekildi. Meclisin sonunda Ak Sakallılar Orhan Bey'e emanetleri teslim ettiler.

TakvimTakvim

#KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce sosyal medya paylaşımı, Türkiye ve dünya gündemine girdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Beykoz’a telefon! Gençlere hitap etti
Türk Telekom
İlk kez ortaya çıktı! İşte Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan çalışanın görüntüleri
AK Parti'de "İmralı" komisyonu: "Ziyarete olumlu bakıyoruz oylama olursa olumlu oy vereceğiz"
'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
28 maddelik Ukrayna planı: Trump ve Putin anlaştı iddiasına Kremlin'den yalanlama! Kiev "taslağı aldık" dedi
Gençlere evlilik desteği 250 bin TL'ye çıkıyor! Ne zamandan itibaren geçerli olacak?
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı
Başkan Erdoğan'dan erkeklere çocuk uyarısı: "Kadınlar gerekli desteği göremiyor"
CHP'nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ'yü yalanlayıp TAKVİM'i doğruladılar: Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler
Kim Milyoner Olmak İster’de gladyatör sorusu yarışmacıyı yaktı!
Vucic de Saraybosna’da insan avına katıldı mı? Soruşturma başlayacak
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"
İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde