Kuruluş Orhan setinde Nilüfer Hatun fırtınası! Merabet sözleri olay oldu!

Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet, diziyle ilgili heyecanını paylaştı: Bu rol bana sabrı, gücü ve kadın olmanın anlamını öğretti.

ATV'NIN Türkiye'yi ekranlara kilitleyen Bozdağ Film imzalı dizisi 'Kuruluş Orhan'da 'Nilüfer Hatun' karakterini canlandıran Mahassine Merabet, çok özel açıklamalarda bulundu. Faslı oyuncu 'Nilüfer Hatun' karakterini "Dışarıdan bakıldığında çok nahif duran ama aslında kale gibi güçlü bir kadın. Bu durum oyuncu için çok avantajlı ve gizemli" dedi. Merabet, sette rolüne müzikle hazırlandığını belirterek "Nilüfer'e yakıştırdığım birkaç şarkı var, o şarkıları dinlediğim anda onun duygusuna daha kolay giriyorum" dedi.

MUTLULUK VERİYOR
Nilüfer Hatun karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu belirten oyuncu, "Onların desteği çok değerli. Rolün daha başındayken bu kadar güzel sahiplenilmek benim için büyük bir motivasyon. Güzel dönüşleri, her sahnede daha iyi performans vermek için bana ilham oluyor'' ifadelerini kullandı. Aksiyon sahnelerini severek oynadığını söyleyen Merabet şöyle konuştu: Bu sahnelerin her anından keyif alıyorum. Setten çıktığımda 'Bugün gerçekten bir şey başardım' hissi kalıyor bende, bu da ayrı bir mutluluk veriyor. Özgürleşiyorum Doludizgin at üstünde giderken özgürleşiyorum. Heyecanım her sahnede daha da artıyor."


FASLI oyuncu, "Daha görüşmeye geldiğim gün bile büyülendim. Platoya adım attığımda kendimi o döneme ışınlanmış gibi hissettim. Her köşe ayrı bir detayla dolu ve her şey o kadar özenle yapılmış ki, modern dünyadan tamamen kopuyorsunuz" dedi

