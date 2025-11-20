POPÇU Hande Yener, önceki akşam Maslak'ta bulunan Tekin Demir işletmesindeki mekanda sahne aldı. Başarılı popçu, enerjisi, performansı ve muhteşem dans şovlarıyla kendisini izlemeye gelenlere muhteşem bir gece yaşattı.
Hande Yener Maslak’ta sahneyi yıktı: Enerjisi ve dans şovları geceye damga vurdu!
