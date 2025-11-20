Günümüzde yaz olimpiyatlarındaki sporlardan okçulukta okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?
Pazar akşamlarının vazgeçilmezi Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle yine nefesleri kesti. Büyük ödül yolunda emin adımlarla ilerleyen yarışmacı, karşılaştığı zorlu soruyla hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri terletti.
ATV ekranlarının sevilen yarışmasında dün gece heyecan fırtınası esti. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen son bölümde, başarılı bir yarışmacı büyük ödüle giden yolda en kritik viraja girdi.
Günümüzde yaz olimpiyatlarındaki sporlardan okçulukta okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?
A- 30
B- 50
C- 70
D- 100
CEVAP: C