Pazar akşamlarının vazgeçilmezi Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle yine nefesleri kesti. Büyük ödül yolunda emin adımlarla ilerleyen yarışmacı, karşılaştığı zorlu soruyla hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri terletti.
ATV ekranlarının sevilen yarışmasında dün gece heyecan fırtınası esti. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen son bölümde, başarılı bir yarışmacı büyük ödüle giden yolda en kritik viraja girdi.
Ekim 2025'te Veli Efendi Hipodromu'nda 15 tay arasından rekor fiyatla satılan tayın fiyatı hangisi olmuştur?
A- 10 MİLYON 500 BİN TL
B- 25 MİLYON 500 BİN TL
C- 50 MİLYON 500 BİN TL
D- 100 MİLYON 500 BİN TL
CEVAP: A