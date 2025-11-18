PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş kadrosuna iki bomba isim!

Sezona güçlü bir giriş yapan “Kuruluş Orhan” kadrosunu genişletiyor. Fenomen diziye, ekranların iki başarılı ismi Uğur Pektaş ve Ahmet Olgun Sünear katıldı. Pektaş Abdurrahman’a, Sünear ise Kan Turalı’ya hayat verecek

ATV'nin yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona müthiş bir başlangıç yapan dizisi Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna iki önemli isim daha katıldı. Yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekrana bağlayan, ilgiyle izlenen ve tam not alan Kuruluş Orhan'ın kadrosuna televizyon ekranlarının iki başarılı oyuncusu, Uğur Pektaş ve Ahmet Olgun Sünear dahil oldu.

YILDIZLAR TOPLANIYOR
Uğur Pektaş dizide Kayının korkusuz alpi, her türlü pusatın ustası Abdurrahman'a hayat verirken; Ahmet Olgun Sünear ise Orhan Bey'in can dostu, Kayı'nın heybetli alpi Kan Turalı karakterini canlandıracak. "Kuruluş Orhan", yayınlanan ilk üç bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

