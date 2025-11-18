Kuruluş kadrosuna iki bomba isim!

ATV'nin yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona müthiş bir başlangıç yapan dizisi Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna iki önemli isim daha katıldı. Yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekrana bağlayan, ilgiyle izlenen ve tam not alan Kuruluş Orhan'ın kadrosuna televizyon ekranlarının iki başarılı oyuncusu, Uğur Pektaş ve Ahmet Olgun Sünear dahil oldu.