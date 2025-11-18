PODCAST CANLI YAYIN

“Gözleri Karadeniz”de dengeler altüst oluyor!

‘Gözleri KaraDeniz’in bu akşam yayınlanacak yeni bölümü yine soluksuz izlenecek. Azil ve Güneş evlilik hazırlığı yaparken, rapor süreci ise baskıyı artırır

“Gözleri Karadeniz”de dengeler altüst oluyor!

Tutkulu bir aşk hikayesini anlatan "Gözleri Karadeniz" yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Dizinin 12. bölüm konusu şöyle; Azil ve Mehmet'e kurulan pusuda Sado ağır yaralanır; Azil kendi kanını vererek onu hayata döndürür ve bağı güçlendirir.
Osman, saldırının ardında "Konsey"in olduğunu gösteren izlere ulaşırken, Azil'in sorguya aldığı tetikçinin ortadan kaybolması büyük bir soru işareti yaratır.
Güneş, Mercan'ın mektubunu Azil'e söyleyip söylememek arasında sıkışır; evlilik için gerekli rapor süreci ise ikiliyi hem yakınlaştırır hem baskıyı artırır.



DENGELER BOZULUYOR!
Konakta Peri'nin hamilelik iddiası ailede dengeleri bozar, Mehmet'in de bu durumdan faydalanmaya çalışması ortamı germektedir. Bu sırada Sado'nun geçmişle ilgili itirafı Havva'yı derinden sarsar ve hem kendi hayatını hem de sevdiklerini yeniden sorgulamasına neden olur.
Hem konakta hem de Rize sokaklarında görünmeyen gerilimlerin büyüdüğü, herkesin kendi sırrıyla yüzleşmek zorunda kaldığı döneme girilir.

"Gözleri Karadeniz" yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!

