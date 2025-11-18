PODCAST CANLI YAYIN

ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 18 KASIM 2025 ATV

Komşuların şiddet iddiası doğru mu? Türkan, Batuhan’ı döverek mi hastanelik etti? Çocuğunun arkadaşı ile ilişkisi olmasına rağmen yalvardı! Nimet’in kararı ne olacak? Evli ve bir çocuklu Güllü neden Manisa’ya Şemsettin’in yanına gitti? Yelda annesini dinleyecek mi? Yoksa Kadir ile kalmaya devam mı edecek? Karısı nimet çocuklarını aldı 11 Ekim’de sırra kadem bastı! Annem babamdan boşandıktan sonra ortadan kayboldu! Annesi Serpil nerede? Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE

Komşuların şiddet iddiası doğru mu? Türkan, Batuhan'ı döverek mi hastanelik etti?

Çocuğunun arkadaşı ile ilişkisi olmasına rağmen yalvardı! Nimet'in kararı ne olacak?

Evli ve bir çocuklu Güllü neden Manisa'ya Şemsettin'in yanına gitti?

Yelda annesini dinleyecek mi? Yoksa Kadir ile kalmaya devam mı edecek?

Karısı Nimet çocuklarını aldı 11 Ekim'de sırra kadem bastı!

Annem babamdan boşandıktan sonra ortadan kayboldu! Annesi Serpil nerede?

