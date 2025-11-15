Ketenpere Dalavere geliyor: Diren Polatoğulları sürpriz rolle kahkaha tufanına katıldı!

2017 yılında sinema salonlarını kahkahaya boğan Ketenpere serisinin devam filmi 'Ketenpere Dalavere' kadrosunda Diren Polatoğulları yerini aldı. Başarılı oyuncu filmde, zengin bilim insanı Feza'nın kardeşi Fahri karakterine hayat verdi. Aynı zamanda polis olan Fahri, kardeşi için endişelenip işin peşine düşüyor. Senaryosunu başrol oyuncusu Şafak Sezer'in yazdığı filmin yapımcılığını Polat Yağcı yapıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN