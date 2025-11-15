“Adile Naşit” filmi ilk fragmanıyla duygu fırtınası estirdi: Çağan Irmak imzalı yapım 5 Aralık’ta vizyonda!

YÖNETMEN koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu, senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı ve başrolünde Meltem Kaptan'ın oynadığı 'Adile Naşit' filminin fragmanı yayınlandı. Büyük bir merakla beklenen filmin ilk görüntüleri hem heyecan yarattı hem kalplere dokundu. Kahkaha ile hüznün iç içe geçtiği bir hayat mücadelesinin hikayesi 5 Aralık'ta sinemalardaki yerini alacak.

