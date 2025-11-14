Paranormal Cuma geliyor! | atv’de kahkaha dolu sinema gecesi başlıyor!

ATV'DE sinema keyfi sürüyor. Bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak 'Paranormal Cuma' filminin konusu şöyle; Cuma, hastanede tamircidir. Bir gün sakarlığıyla elektrik tesisatını mahveder. Bu kaotik ortamda kadavra kaybolunca, onun yerine ceset çalmaya karar verir. İçine düştüğü durumdan bir çıkış arayan Cuma, insanları paranormal olaylar yaşandığına ikna etmeye çalışır.

