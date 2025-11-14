Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Fenomen kayınvalide Beyhan Hanım’dan büyük hata

Mutfak Bahane'de final günü, gelinlerin şıklık yarışı ile başladı. Birbirinden güzel kıyafetler ile boy gösteren gelinler kayınvalidelerine adeta nispet yaptı. Final gününe herkesi şok eden tüyo olayı damga vurdu. Kayınvalidesine tüyo vermeye çalışırken yakalanan gelinin planları suya düştü.
FENOMEN KAYINVALİDE BEYHAN HANIM'DAN BÜYÜK HATA
Yemekte büyük bir hata yaparak ceza çarkı çevirmek zorunda kalan Beyhan kayınvalide Cuma finaline eksi bir puan ile başlamak zorunda kaldı. Yaptığı keşkeğin içinden tavuk kemiği çıkan Beyhan kayınvalidenin hatası gelinini kızdırdı.
AKIN VE GAMZE ÇİFTİ ARASINDA SULAR DURULMUYOR
Mutfak Bahane'nin sevilen çifti Akın ve Gamze'nin evlilikleri yeni bir sınavdan daha geçiyor. Akın'ın Gamze'den sakladığı ikinci bir telefonun ortaya çıkması ikili arasında büyük bir kriz çıkarttı. Birbirlerini çok sevmelerine rağmen evliliklerinde sorunlar yaşayan çift bu sınavı geçebilecek mi?