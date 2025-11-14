PODCAST CANLI YAYIN

Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Fenomen kayınvalide Beyhan Hanım’dan büyük hata

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Mutfak Bahane'de final günü, gelinlerin şıklık yarışı ile başladı. Birbirinden güzel kıyafetler ile boy gösteren gelinler kayınvalidelerine adeta nispet yaptı. Final gününe herkesi şok eden tüyo olayı damga vurdu. Kayınvalidesine tüyo vermeye çalışırken yakalanan gelinin planları suya düştü.

FENOMEN KAYINVALİDE BEYHAN HANIM'DAN BÜYÜK HATA

Yemekte büyük bir hata yaparak ceza çarkı çevirmek zorunda kalan Beyhan kayınvalide Cuma finaline eksi bir puan ile başlamak zorunda kaldı. Yaptığı keşkeğin içinden tavuk kemiği çıkan Beyhan kayınvalidenin hatası gelinini kızdırdı.

AKIN VE GAMZE ÇİFTİ ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Mutfak Bahane'nin sevilen çifti Akın ve Gamze'nin evlilikleri yeni bir sınavdan daha geçiyor. Akın'ın Gamze'den sakladığı ikinci bir telefonun ortaya çıkması ikili arasında büyük bir kriz çıkarttı. Birbirlerini çok sevmelerine rağmen evliliklerinde sorunlar yaşayan çift bu sınavı geçebilecek mi?

FİNAL GÜNÜ YAŞANAN ŞOK DİSKALİFİYE

Haftanın ilk gününden sorunların odağı haline gelen Kübra gelinin final günü yaptıkları pes dedirtti. Kayınvalidesinin sosyal medya videosu çektiğini fark etmeyen gelin tüyo vermeye çalışınca ortalık karıştı. Kayınvalidesi Gülhan Hanım'ın tüyoyu fark etmeden videoyu sosyal medya hesabına yüklemesi Kübra gelinin planlarını suya düşürdü. Geldiği ilk haftadan hata üzerine hata yaparak iki kez diskalifiye edilen Kübra gelin Nursel Ergin'i kızdırdı.

Finalde büyük ödülü kazanan ise Gamze - Akın çifti oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

