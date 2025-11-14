Kuruluş Orhan zirveyi salladı! Reytinglerin galibi atv oldu!

Çarşamba akşamı üçüncü bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Orhan, 20+ABC1 Kategorisinde ise %4,73 izlenme oranı ve %14,10 izlenme payı alarak ikinci, AB Kategorisinde %3,51 izlenme oranı ve %11,80 izlenme payı ve Tüm Kişiler'de %4,96 izlenme oranı ve %14,08 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşerek Çarşamba akşamın "En Çok İzlenen Dizi"si oldu



MÜGE ANLI İLE TATLI SERT



Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım 12 Kasım Çarşamba günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde %5,77 izlenme oranı ve %36,37 izlenme payı, AB Kategorisinde %3,78 izlenme oranı ve %30,22 izlenme payı, 20+ABC1'de %5,34 izlenme oranı ve %37,47 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.



ESRA EROL'DA



Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %5,11 izlenme oranı ve %22,44 izlenme payı alarak ikinci, 20+ABC1'de %4,50 izlenme oranı ve %23,15 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti.