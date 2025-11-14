Aynadaki Yabancı 7. bölümden ipuçları: Azra, Emirhan’dan kurtulabilecek mi?

PODCAST CANLI YAYIN

Kadrosunda Onur Tuna (Emirhan), Simay Barlas (Defne) ve Caner Topçu (Barış), Asuman Dabak (Hanzade), Kerem Arslanoğlu (Serhan) gibi isimlerin yer aldığı Aynadaki Yabancı’nın merakla beklenen yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte Aynadaki Yabancı 7. bölümden ipuçları...

Her şeyin ortaya çıkmasının ardından Emirhan ve Defne karşı karşıyadır. Emirhan'dan hiç beklemediği şekilde tepki gelmesinin ardından Defne için her şey karışır. Leyla'ya kavuşabilmesi için Barış'tan tamamen vazgeçmesi gerekmektedir.

Emirhan ise psikolojik üstünlüğü ele geçirmiştir. Fakat intikamını hemen almak istemez. Azra'nın oyununa karşılık o da bir oyun oynayacaktır. Bu oyun Emirhan'ın istediği gibi sonuçlanacak mıdır?

Barış ise kapana kısılır. Defne'yi Emirhan'dan kurtarmak için her yolu deneyecek ama her defasında karşısına Emirhan çıkacaktır. Üstelik bu sefer Emirhan'ın, Barış'ın canını acıtacak gizemli bir hamlesi daha vardır.

Serhan ve Melda da Emirhan'dan nasibini alır. Serhan için yolun sonu gözükür. Melda ile Karaaslan soyadı arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Köşeye sıkışan Defne ve Barış, Emirhan'ın planını alt edebilecek midir? Azra, Defne olarak devam eden bu yolculuğunda Leyla'ya kavuşabilecek, Emirhan'dan kurtulabilecek midir?

Azra'nın bu tehlikeli yolculuğu, tüm karakterler için unutulmaz bir sonla bitecektir.

Aynadaki Yabancı, yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!

