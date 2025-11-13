PODCAST CANLI YAYIN

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 13 KASIM 2025 ATV

Bedriye’nin uğruna çocuklarını eve kilitleyip kaçtığı Engin ile ilgili şok gerçekler! Komşuların gördüğü üçüncü kişi kim? Türkan başkasıyla birlikte mi planladı? Karım, oğlumun arkadaşına kaçtı! Rüstem’in akılalmaz hikayesi! Fatih Aydın cinayetinin tanığı Erdoğan Yıldız her şeyi itiraf etmek için stüdyoya geliyor! Böyle vicdansızlık görülmedi! Karısı hamileyken nişan yaptı! Erken doğum yapan Damla’nın dramı! Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 13 KASIM 2025 ATV

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Bedriye'nin uğruna çocuklarını eve kilitleyip kaçtığı Engin ile ilgili şok gerçekler!

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Komşuların gördüğü üçüncü kişi kim? Türkan başkasıyla birlikte mi planladı?

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Karım, oğlumun arkadaşına kaçtı! Rüstem'in akılalmaz hikayesi!

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Fatih Aydın cinayetinin tanığı Erdoğan Yıldız her şeyi itiraf etmek için stüdyoya geliyor!

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Böyle vicdansızlık görülmedi! Karısı hamileyken nişan yaptı! Erken doğum yapan Damla'nın dramı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Külliye'de KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı kabul ediyor
"Eko"sistemin durumun vahametine vardığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?
Takasbank
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
PFDK bahis cezalarını açıkladı! Eren Elmalı'ya 45 gün Metehan Baltacı'ya 9 ay hak mahrumiyeti
İstanbullu dikkat! Çok sayıda güzergahta hız limiti yeniden belirlendi... İşte o noktalar
Türk Telekom
Motor bu kez radara takıldı: AB'den Google'a "arama sonuçlarında sıralama" soruşturması!
Lafla değil işle! 350 bininci yuva hazır! Başkan Erdoğan Adıyaman'da teslim edecek
Siyasi husumet "pis"leşti! CHP'liler CHP İstanbul İl Binası'na işeyip dışkıladı: Gürsel Tekin "bu ilk değil" dedi
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam
The Economist kılıç çekti! Kaos tetikçisinden 2026 distopyası “Donald Trump’ın dünyası”
Düşen askeri uçağın karakutusu Türkiye’de açılacak: Kazanın gizemi çözülüyor! 27’nci dakikada ne yaşandı?
Memur zammıyla %20.05'lik artış: Emekli Sandığı, evde bakım, engelli maaşı... Enflasyon farkı dahil yeni hesap çıktı
Ne kayırma var ne gizlilik! Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz teyzesi hakkındaki iddialara TAKVİM'den yanıt verdi: "Gerekeni yapın" dedim
C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 20 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiye'de
Epstein Trump’ı adım adım takip ediyordu! Uçuş bilgileri, rotalarla tehdit
Şehit ateşi yürekleri dağladı | 20 kahraman askerimiz vatan için can verdi: Evleri Türk bayraklarıyla donatıldı
Muazzez Abacı’nın unutulmaz telefon şakası: Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve İzzet Yıldızhan’ı kandırdığı an viral oldu
Yeşilçam’ın yaşlanmayan güzeli: Müge Akyamaç! Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı son haliyle “62 değil sanki 32” dedirtti