Eşimin kaybolmadan önce eski eniştem mustafa uzun ile görüştüğünü öğrendim

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Huriye Helvacı ile oğlu Osman’ın cansız bedeninin bulunmasıyla sonuçlanan olayı ekrana taşıdı. Bayram Helvacı, “Eşimin kaybolmadan önce eski eniştem mustafa uzun ile görüştüğünü öğrendim” dedi

ATV'NIN reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyenleri ekrana kilitledi. Kastamonu Bozkurt'ta 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'ın kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenlerinin bulunmasındaki detaylar şok etti. Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, "Eşimin kaybolmadan önce eski eniştem Mustafa Uzun ile görüştüğünü öğrendim" açıklaması yaptı.

Bunun üzerine iddiaların odağındaki eski enişte, canlı yayına katıldı. Huriye Helvacı'nın görümcesinin eski eşi Mustafa Bey, kaybolmadan birkaç gün önce Huriye Helvacı ile görüştüklerini belirterek, "Arada nasılsın diye arardı. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da sürekli yanında oluyordu. Sürekli telefonla konuşuyorduk. Benimle dertleşiyordu, ailesiyle ilgili durumları anlatıyordu ama kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı.


Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı ise durumu bilmediğini belirterek, "Ben anlam veremiyorum. Sakinleştiriciyle duruyorum" ifadelerini kullandı.


Mustafa Uzun, canlı yayına bağlandı ve şu ifadeleri kullandı: Büyük bir şaşkınlık yaşıyorum. 24 Ekim'den sonra samimi olduk. Bunu inkar etmiyorum. Fazlası yok."

