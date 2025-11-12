PODCAST CANLI YAYIN

Salı gününün en çok izleneni: Müge Anlı ile Tatlı Sert!

Türkiye’yi ekrana kilitleyen program tüm kategorilerde birinci oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Kasım Salı günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde %5,31 izlenme oranı ve %33,35 izlenme payı AB Sosyal Statü’de %4,00 izlenme oranı ve %28,66 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %5,01 izlenme oranı ve %34,01 izlenme payı alarak Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerinde ilk sıraya adını yazdırdı.

Huriye Helvacı'nın 2 Kasım'da Mustafa Uzunla görüşmek için evden ayrıldığı Müge Anlı'da ortaya çıktı.

Ülke genelinde günlerdir aranan anne oğul 43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile 2 Kasım'da Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolmuştu.

Günlerdir kayıp olarak aranan anne ve oğuldan bir haber alınamıyordu. Aile bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Eski kayınbiraderinin eşi Huriye Helvacı'yla görüştüğü ortaya çıkan Mustafa Uzun bu sır dolu kayıpta dikkat çeken isim oldu.

Yayına bağlanan bir izleyici, kayboldukları gün Huriye ve oğlunu gördüğünü ancak Huriye hanımın konuşmadığını söyledi: "'Siz hangi köydensiniz?' diye sorduğumda kadın yanıt vermedi, oğlu 'Mustafa Uslu'yu bekliyoruz, daha gelmedi' dedi. Mustafa Uslu dediği meğerse sizin yayınınızdaki Mustafa Uzun'muş"

Mustafa ise "Cumartesi Huriye beni aradı, görüşelim dedi. Ama ben Pazar günü için sözleştim" diyerek Huriye'yle görüşmediğini iddia etti. Yayın esnasından acı haber geldi. 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Saatler sonra anne Huriye Helvacı'nın da ölüm haberi geldi.

