Aşk Tatlı Bir Yalan'dan ilk karaler yayınlandı!

Yusuf Çim ve Deniz Işın'ı bir araya getiren romantik komedi filmi "Aşk Tatlı Bir Yalan"dan ilk kareler yayınlandı. Filmin hikayesi, borç batağındaki bir kafe sahibi Melek ile iflasın eşiğindeki Fırat'ın, para toplamak için "numaradan evlilik" yapmaya karar vermesiyle başlıyor. Ancak sahte başlayan bu oyun, zamanla ikilinin kalplerine dokunan gerçek bir aşka dönüşüyor.

