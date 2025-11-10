Atv’nin efsane isimleriyle gündüz kuşağı başlıyor: Müge Anlı, Esra Erol ve Nursel Ergin yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatıyor, kayıpları buluyor ve milyonları ekran başına topluyor. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da buluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol sayesinde çözüyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla bugün yeni sezona 'merhaba' diyecek olan Mutfak Bahane, birbirinden iddialı çiftleri ile geri dönüyor.

Gelinler eşleri ile birlikte yemek yaparak mutfakta hünerlerini gösteriyor, kayınvalideleri ise tadım yapıp puan veriyor.

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün saat 10.00'da





'Esra Erol'da' hafta içi her gün saat 16.00'da



'Nursel ile Mutfak Bahane' hafta içi her gün saat 14.00'te