"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında sorulan edebiyat sorusu, izleyicileri ekrana kilitledi. Soruda, Türk şiirinin öncü isimlerinden Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın lise yıllarında edebiyat öğretmenlerinin kim olduğu soruldu.
Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesi'ndeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?
A: Yahya Kemal Beyatlı
B: Ahmed Haşim
C: Necip Fazıl Kısakürek
D: Ahmet Hamdi Tanpınar
Doğru cevap: D