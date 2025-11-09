PODCAST CANLI YAYIN

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması bu akşam yeni bölümüyle izleyiciler ile buluşuyor. Yarışması 500 bin TL değerindeki soruda “Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesi'ndeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?” soruldu. İşte doğru cevabı…

Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesi'ndeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında sorulan edebiyat sorusu, izleyicileri ekrana kilitledi. Soruda, Türk şiirinin öncü isimlerinden Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın lise yıllarında edebiyat öğretmenlerinin kim olduğu soruldu.

A: Yahya Kemal Beyatlı

B: Ahmed Haşim

C: Necip Fazıl Kısakürek

D: Ahmet Hamdi Tanpınar

Doğru cevap: D

