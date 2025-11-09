PODCAST CANLI YAYIN

Nursel Ergin’le Mutfak Bahane’de yeni sezon heyecanı: Gelinler, kayınvalideler ve büyük rekabet başladı

Nursel Ergin’in renkli sunumuyla ekranlara gelecek olan Mutfak Bahane, birbirinden iddialı çiftlerle geri dönüyor. Dört aile, her gün kıyasıya yarışacak.

Sezona birbirinden iddialı dört masa ile başlayacak olan Nursel Ergin ile Mutfak Bahane'nin yeni sezon yarışmacıları, mutfakta yerlerini aldılar. Birinci masada Mustafa-Kübra çifti, anneleri Gülhan Hanım ile birlikte yarışmaya katılıyorlar.

Nişanlı çift genç yaşlarına rağmen oldukça iddialı, tecrübeli kayınvalide Gülhan Hanım'a da çok güveniyorlar. İkinci masada geçen sezonun şampiyonu Zeyneti-Murat çifti, anneleri Azime Hanım ile yarışmaya kaldıkları yerden devam ediyorlar. Fenomen çift bu sezon da şampiyonluk için çok iddialı.


GELİNİ Mİ? KIZI MI?


Üçüncü masada yarışacak olan Gamze- Akın çifti ise anneleri Ayşe Hanım ile yarışmaya katılıyorlar. Dünürü ve kızına karşı yarışan Ayşe Hanım gelinini mi yoksa kendi kızını mı şampiyon yapacak? Dördüncü masada ise Yeşim, yeğeni Mert ve fenomen kayınvalide Beyhan Hanım yarışıyor.

