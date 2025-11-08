Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’ndan bomba proje! “A.B.İ” sete çıktı

Yapımını OGM Pictures'ın, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği atv'nin yeni dizisi "A.B.İ", sete çıktı. Merakla beklenen projeden ilk fotoğraf, Kenan İmirzalıoğlu'ndan geldi. Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu'nun oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

GENİŞ KADRO

Dizinin kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi isimler yer alıyor.



"A.B.İ" dizisinde 'Avukat Çağla'yı canlandıracak Afra Saraçoğlu, önceki gün Etiler'deki bir kuaför çıkışında köpeği ile birlikte görüntülendi. Saraçoğlu, çıkışta basın mensuplarının soruları karşısında, "Bilerek gizlendim, projem için saçlarımı yaptırdım. Sürprizi kaçmasın" diye konuştu.