Nursel ile Mutfak Bahane başlıyor: Yeni sezon yarışmacıları yerlerini aldılar!

Nursel Ergin’in renkli sunumuyla ekranlara gelecek olan Mutfak Bahane, birbirinden iddialı çiftleri ile geri dönüyor. Dört aile, her gün kıyasıya yarışıyor. Sezona birbirinden iddialı dört masa ile başlayacak olan Nursel Ergin ile Mutfak Bahane’nin yeni sezon yarışmacıları, mutfakta yerlerini aldılar.

Birinci masada Mustafa-Kübra çifti, anneleri Gülhan Hanım ile birlikte yarışmaya katılıyorlar. Nişanlı çift genç yaşlarına rağmen oldukça iddialı, tecrübeli kayınvalide Gülhan Hanım'a da çok güveniyorlar.

İkinci masada geçen sezonun şampiyonu Zeyneti-Murat çifti, anneleri Azime Hanım ile yarışmaya kaldıkları yerden devam ediyorlar. Fenomen çift bu sezon da şampiyonluk için çok iddialı.

Üçüncü masada yarışacak olan Gamze-Akın çifti ise anneleri Ayşe Hanım ile yarışmaya katılıyorlar. Dünürü ve kızına karşı yarışan Ayşe Hanım gelinini mi yoksa kendi kızını mı şampiyon yapacak?

Dördüncü masada ise Yeşim, yeğeni Mert ve fenomen kayınvalide Beyhan Hanım yarışıyor. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Yeşim bu sene kayınvalidesine rağmen kazanacağı konusunda çok iddialı.

Gelinler eşleri ile birlikte yemek yaparak mutfakta hünerlerini gösterecek kayınvalideleri ise tadım yapıp puan verecek.

HEYECAN BİTMİYOR

Çiftler her gün bir zarf seçerek şanslarını arttırmaya çalışıyor. Sürpriz zarflardan çıkanlar kimi zaman kazandırıyor kimi zaman kaybettiriyor.

Hayatın içinde her şey bu mutfakta yer alıyor. Birbirinden ilginç hayat hikâyeleri yarışmaya ayrı bir tat katıyor. Nursel Ergin ile Mutfak Bahane'de sürprizler sizleri bekliyor.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

