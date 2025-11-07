Nursel ile Mutfak Bahane başlıyor: Yeni sezon yarışmacıları yerlerini aldılar!

Birinci masada Mustafa-Kübra çifti, anneleri Gülhan Hanım ile birlikte yarışmaya katılıyorlar. Nişanlı çift genç yaşlarına rağmen oldukça iddialı, tecrübeli kayınvalide Gülhan Hanım'a da çok güveniyorlar.

Kaynak: atv

İkinci masada geçen sezonun şampiyonu Zeyneti-Murat çifti, anneleri Azime Hanım ile yarışmaya kaldıkları yerden devam ediyorlar. Fenomen çift bu sezon da şampiyonluk için çok iddialı.

Üçüncü masada yarışacak olan Gamze-Akın çifti ise anneleri Ayşe Hanım ile yarışmaya katılıyorlar. Dünürü ve kızına karşı yarışan Ayşe Hanım gelinini mi yoksa kendi kızını mı şampiyon yapacak?