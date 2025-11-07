Kuruluş Orhan'da Orhan Bey ile Flavius karşı karşıya geldi!

Milyonların heyecanla beklediği Kuruluş Orhan, önceki gün ikinci bölümüyle ekranlara geldi ve yine nefesleri kesti. İlk bölümde olduğu gibi bu hafta da izleyiciden büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada adeta fırtına estirdi. #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi.



SAĞ ÇIKMAYI BAŞARDI

Dizinin son bölümünde şunlar yaşandı; Boran Bey'i kurtarmak için Bursa Kalesi'ne sızan Orhan Bey, burada Flavius'la yeniden karşı karşıya geldi. Zindanda hem muhafızlarla hem de Flavius'la çarpışan Orhan Bey, cesur planıyla kaleden sağ çıkmayı başardı.



