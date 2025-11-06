Nursel ile Mutfak Bahane yeni sezonla atv ekranlarında! İşte yayın tarihi...

Nursel Ergin'in renkli sunumuyla ekranlara gelecek olan Mutfak Bahane, birbirinden iddialı çiftleri ile geri dönüyor. Gelinler eşleri ile birlikte yemek yaparak mutfakta hünerlerini gösterecek, kayınvalideleri ise tadım yapıp puan verecek.

Kaynak: atv Sezona birbirinden iddialı dört masa ile başlayacak olan Nursel Ergin ile Mutfak Bahane'nin yeni sezonunda heyecan bitmiyor. Çiftler her gün bir zarf seçerek şanslarını arttırmaya çalışacak. Sürpriz zarflardan çıkanlar kimi zaman kazandıracak kimi zaman kaybettirecek.