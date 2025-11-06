PODCAST CANLI YAYIN

Nursel ile Mutfak Bahane yeni sezonla atv ekranlarında! İşte yayın tarihi...

Renkli sunumuyla ekrana dönen Nursel ile Mutfak Bahane, yeni sezonunda iddialı çiftleri, sürpriz zarfları ve lezzet dolu rekabetiyle izleyiciyi yeniden mutfağa davet ediyor. Pazartesi günü saat 14.00’te atv ekranlarında başlıyor! İşte detaylar...

Nursel Ergin'in renkli sunumuyla ekranlara gelecek olan Mutfak Bahane, birbirinden iddialı çiftleri ile geri dönüyor. Gelinler eşleri ile birlikte yemek yaparak mutfakta hünerlerini gösterecek, kayınvalideleri ise tadım yapıp puan verecek.

Sezona birbirinden iddialı dört masa ile başlayacak olan Nursel Ergin ile Mutfak Bahane'nin yeni sezonunda heyecan bitmiyor. Çiftler her gün bir zarf seçerek şanslarını arttırmaya çalışacak. Sürpriz zarflardan çıkanlar kimi zaman kazandıracak kimi zaman kaybettirecek.

Yarışmacılar en iyisi olmak ve ödülleri kazanmak için kıyasıya yarışıyor. Çiftler yarışırken bir yandan acı tatlı hikâyelerini konuşmaktan geri kalmıyor. Hayatın içinde ne varsa mutfakta da onlar yer alıyor. Nursel Ergin ile Mutfak Bahane yeni sezonu ile izleyenleri yemeğe ve sohbete, yarışanları ise birbirinden güzel ödüllere doyuruyor.

"Nursel ile Mutfak Bahane" Pazartesi saat 14.00'te atv'de başlıyor!

