Kuruluş Orhan 2. bölümüyle nefes kesti: Bursa zindanlarında ölüm kalım mücadelesi

Boran Bey'i kurtarmak için Bursa Kalesi'ne sızan Orhan Bey, burada Flavius'la yeniden karşı karşıya geldi. Zindanda hem muhafızlarla hem de Flavius'la çarpışan Orhan Bey, cesur planıyla kaleden sağ çıkmayı başardı.

Kaynak: atv

Temurtaş Bey'in Çadırında Gerilim

Şahinşah, Alaeddin ve Saroz, İlhanlı valisi Temurtaş Bey'in çadırında bir araya geldi. Temurtaş Bey, sert bir çıkış yaparak, "Bu topraklarda biz müsaade ettik diye varsınız!" sözleriyle beyliklere rest çekti. Alaeddin Bey ve Şahinşah Bey ise geri adım atmadı: Kuşatma devam edecek!

Gonca Hatun'un Büyük Sınavı

Didar Hatun, Alaeddin'in iktidarını güçlendirmek için evlat sahibi olmasını olduğunu Gonca'ya söyledi. Bu planı Gonca Hatun'a açan Didar, "Yeni bir eşin vakti geldi, kim olacağına sen karar vereceksin," dedi. Gonca Hatun, bu sözlerle sarsıldı.

Kuruluş Orhan 3. bölüm fragmanı yayınlandı

Flavius Ordugaha Baskın Yaptı

Boran ve kendi askerlerinin takası için yapılan anlaşmanın ardından, Saroz'un Boran'ı öldürmeye kalkması planı bozdu. Boran'ın sağ bir şekilde kurtulmasının ardından kaleden çıkarak ordugaha saldıran Flavius, Şahinşah'ın saldırısıyla geri çekildi.

Boran Obaya Geri Döndü

Orhan Bey'in planıyla kurtulan Boran, obaya sağ salim geri döndü.Yaralı hâlde doğrudan Osman Bey'in otağına giden Boran, onu hasta yatağında görünce gözyaşlarına hâkim olamadı.

Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00'de atv'de!