Kuruluş Orhan 2. bölümüyle nefes kesti: Bursa zindanlarında ölüm kalım mücadelesi

Kuruluş Orhan'ın ikinci bölümünde: Orhan Bey'in toya gelmeyişinin ardından Osman Bey, ordu komutanı olarak Şahinşah Bey'i, beylik idaresinde ise Alaeddin Bey'i vekil tayin etti. Şahinşah Bey bu kararla emeline ulaşsa da obada taşlar yerinden oynadı.
Kararları Haber Alan Malhun Hatun Toya Girdi Adalet Çağrısı Yaptı
Orhan Bey'in azledildiğini duyan Malhun Hatun, toy meclisine katılarak Osman Bey'den söz aldı. Orhan Bey'e yapılanın adil olmadığını savunan Malhun Hatun, "Biriniz dahi Orhan'ın hakkını savunmadınız mı?" sözleriyle hem beyleri hem Şahinşah Bey'in tutumunu açıkça eleştirdi.
Obaya Dönen Orhan Bey Kararları Duyunca Büyük Şaşkınlık Yaşadı
Obaya döndüğünde komutanlıktan alındığını öğrenen Orhan Bey, öfkesini bastıramadı. Osman Bey'in otağına girerek, "Yaptığın reva mıdır?" sözleriyle babasına sitem etti. Ancak aldığı cevaplar, onun hayal kırıklığını daha da büyüttü. Obadan ayrılmadan önce Şahinşah ve Alaeddin'le konuşan Orhan Bey, "Bursa sizin, dağlar taşlar bizimdir" diyerek restini çekti.