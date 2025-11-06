PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan 2. bölümüyle nefes kesti: Bursa zindanlarında ölüm kalım mücadelesi

Milyonların heyecanla beklediği Kuruluş Orhan, dün akşam ikinci bölümüyle ekranlara geldi ve yine nefesleri kesti. İlk bölümde olduğu gibi bu hafta da izleyiciden büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada adeta fırtına estirdi. #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca Türkiye ve dünya gündeminde yer aldı.

Kuruluş Orhan 2. bölümüyle nefes kesti: Bursa zindanlarında ölüm kalım mücadelesi

Kuruluş Orhan'ın ikinci bölümünde: Orhan Bey'in toya gelmeyişinin ardından Osman Bey, ordu komutanı olarak Şahinşah Bey'i, beylik idaresinde ise Alaeddin Bey'i vekil tayin etti. Şahinşah Bey bu kararla emeline ulaşsa da obada taşlar yerinden oynadı.

Kararları Haber Alan Malhun Hatun Toya Girdi Adalet Çağrısı Yaptı

Orhan Bey'in azledildiğini duyan Malhun Hatun, toy meclisine katılarak Osman Bey'den söz aldı. Orhan Bey'e yapılanın adil olmadığını savunan Malhun Hatun, "Biriniz dahi Orhan'ın hakkını savunmadınız mı?" sözleriyle hem beyleri hem Şahinşah Bey'in tutumunu açıkça eleştirdi.

Obaya Dönen Orhan Bey Kararları Duyunca Büyük Şaşkınlık Yaşadı

Obaya döndüğünde komutanlıktan alındığını öğrenen Orhan Bey, öfkesini bastıramadı. Osman Bey'in otağına girerek, "Yaptığın reva mıdır?" sözleriyle babasına sitem etti. Ancak aldığı cevaplar, onun hayal kırıklığını daha da büyüttü. Obadan ayrılmadan önce Şahinşah ve Alaeddin'le konuşan Orhan Bey, "Bursa sizin, dağlar taşlar bizimdir" diyerek restini çekti.

Orhan Bey Bursa Zindanlarında Flavius'la Karşı Karşıya

Boran Bey'i kurtarmak için Bursa Kalesi'ne sızan Orhan Bey, burada Flavius'la yeniden karşı karşıya geldi. Zindanda hem muhafızlarla hem de Flavius'la çarpışan Orhan Bey, cesur planıyla kaleden sağ çıkmayı başardı.

Temurtaş Bey'in Çadırında Gerilim

Şahinşah, Alaeddin ve Saroz, İlhanlı valisi Temurtaş Bey'in çadırında bir araya geldi. Temurtaş Bey, sert bir çıkış yaparak, "Bu topraklarda biz müsaade ettik diye varsınız!" sözleriyle beyliklere rest çekti. Alaeddin Bey ve Şahinşah Bey ise geri adım atmadı: Kuşatma devam edecek!

Gonca Hatun'un Büyük Sınavı

Didar Hatun, Alaeddin'in iktidarını güçlendirmek için evlat sahibi olmasını olduğunu Gonca'ya söyledi. Bu planı Gonca Hatun'a açan Didar, "Yeni bir eşin vakti geldi, kim olacağına sen karar vereceksin," dedi. Gonca Hatun, bu sözlerle sarsıldı.

Kuruluş Orhan 3. bölüm fragmanı yayınlandı

Flavius Ordugaha Baskın Yaptı

Boran ve kendi askerlerinin takası için yapılan anlaşmanın ardından, Saroz'un Boran'ı öldürmeye kalkması planı bozdu. Boran'ın sağ bir şekilde kurtulmasının ardından kaleden çıkarak ordugaha saldıran Flavius, Şahinşah'ın saldırısıyla geri çekildi.

Boran Obaya Geri Döndü

Orhan Bey'in planıyla kurtulan Boran, obaya sağ salim geri döndü.Yaralı hâlde doğrudan Osman Bey'in otağına giden Boran, onu hasta yatağında görünce gözyaşlarına hâkim olamadı.

Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00'de atv'de!

