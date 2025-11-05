“Nursel ile Mutfak Bahane” yeniden ekranlarda: altın ve bilezik heyecanı başlıyor!

"Nursel ile Mutfak Bahane" atv ekranlarında yeniden başlıyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla ekranlara gelecek olan Mutfak Bahane, birbirinden iddialı çiftleri ile geri dönüyor. Gelinler eşleri ile birlikte yemek yaparak mutfakta hünerlerini gösterecek, kayınvalideleri ise tadım yapıp puan verecek. Dört aile, her gün 7 altın ile cuma finallerinde 35 bilezik için kıyasıya yarışacak.



ÖDÜLE DOYURACAK

Sezona birbirinden iddialı dört masa ile başlayacak olan Nursel Ergin ile Mutfak Bahane'nin yeni sezonunda heyecan bitmiyor. Çiftler her gün bir zarf seçerek şanslarını arttırmaya çalışacak. Sürpriz zarflardan çıkanlar kimi zaman kazandıracak kimi zaman kaybettirecek.

"Nursel ile Mutfak Bahane" yeni sezon ilk bölümü ile Pazartesi saat 14.00'te atv'de...