Medeni Hâller setinde büyük buluşma! Özge Gürel beyazperdede aşkı yeniden yazıyor

Sinehane'nin yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Selçuk Aydemir ve Ebru Aydemir'in yazdığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı Medeni Hâller sete çıkıyor. Medeni Hâller, ilişkiler üzerine kurulu iki farklı dünya görüşünün çarpışmasından doğan bir aşk hikâyesini anlatacak. TV yayın hakları atv'de bulunan, başrollerini Özge Gürel, Gökhan Alkan ve Burak Çelik'in paylaştığı filmde, bir nikah memuru ve bir boşanma avukatının yolları tesadüfen kesişecek.

ÖZGE GÜREL, 'AYLIN' KARAKTERIYLE BEYAZPERDEDE!



Farklı anlatım dili, güçlü diyalogları ve oyunculuk performanslarıyla öne çıkacak olan film, romantik komedi türüne taze bir soluk getirecek. Film, seyirciyi hem eğlendirmeyi hem de ilişkilere dair yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.