Ekim ayında zirve atv'nin

atv, 32 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuruyor. İlklere imza atan dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ekim ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler ve Tüm Gün – 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. Atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle gönülleri her daim fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları zirveye taşıdı.



'DİZİ ATV'DE İZLENİR!'

atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV; Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatan Gözleri KaraDeniz, Selim ve Meyra'nın fırtınalı aşklarını anlatan Aşk ve Gözyaşı, bir kadının annelik gücüyle küllerinden doğup, aşkın iyileştirici yönüyle yeniden hayata tutunuşunu anlatan Aynadaki Yabancı, yeni hikayesi, güçlü oyuncu kadrosuyla Kuruluş serisinin devamı olan Kuruluş Orhan ve gişe rekorları kıran yerli ve yabancı filmler Ekim ayında da herkesi ekrana kilitledi