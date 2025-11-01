Mehmet Ali Nuroğlu ‘Temurtaş’ karakteriyle geliyor!

PODCAST CANLI YAYIN

Sezona bomba gibi giren ‘Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosuna bir önemli isim daha katıldı. Mehmet Ali Nuroğlu, Temurtaş Bey’i canlandıracak

İlk bölümüyle izleyicilerin nefesini kesen, ilgiyle izlenen ve tam not alan Kuruluş Orhan'ın kadrosuna başarılı oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu katıldı. Mehmet Ali Nuroğlu dizide İlhanlı Devleti'nin kudretli valisi Temurtaş Bey'e hayat verecek. Anadolu'ya gelen Temurtaş Bey, İlhanlı'nın demir yumruğu olarak başta Kayılar olmak üzere beyliklerin sadakatini sağlamakta kararlıdır.

KIŞKIRTMA BAŞLIYOR!
Siyasi zekâsı ve acımasız yöntemleriyle Anadolu'da ağlarını yeniden örecek olan Temurtaş Bey, beylikleri İlhanlı'ya rakip gördüğü Osmanlı'ya karşı kışkırtacak; Orhan Bey ve alplarını zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacaktır. Başarılı oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, Kuruluş Orhan dizisinin 5 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünde "Temurtaş Bey" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölümü 36 ülkede eş zamanlı yayınlamış ve global çapta büyük ses getirmişti. Tüm dünyada viral olan 'Kuruluş Orhan' sosyal medyada da binlerce yorum almıştı. Hatta dizinin Youtube'daki 1. bölümü de milyonlarca kez izlendi.

Yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana kilitleyen 'Kuruluş Orhan', bomba isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.

