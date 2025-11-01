Aynadaki Yabancı dizisinde Defne'nin zor anları

gücüyle küllerinden doğup, aşkın iyileştirici yönüyle yeniden hayata tutunuşunu anlatan 'Aynadaki Yabancı'nın yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Defne, Azra olduğu zamanlara dair her şeyi hatırlamaya başlar. Neden böyle bir oyuna giriştiğini ve kızı için girdiği mücadeleyi artık hatırlamaktadır. Emirhan'dan kaçarak ondan kurtulamayacağını anlamıştır. Aksine kızının yanında kalacak ve Emirhan'ı hapse gönderecek cep telefonunu bulmak için hareket edecektir. Böylece kızıyla birlikte yeni bir hayata başlayabilecektir.



GERÇEKLERLE YÜZLEŞECEK

Barış'ın aklı daima Defne'dedir fakat diğer taraftan Nehir'in radarına da o girmiştir. Nehir'in Barış'a olan ilgisi Defne'yi rahatsız etmeye başlayacaktır. Kızı için her türlü zorluğa katlanan Defne, Barış'ın yanlış anlaması sonucu kırılacak, belki de artık onun hayatından uzaklaşması gerektiğini hissedecektir. Melda ve Serhan'ı evde tatsız bir sürpriz beklerken, Emirhan büyük gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.