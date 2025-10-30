Kuruluş Orhan dizisi seyirciyi ekran başına kilitledi

Türkiye televizyon tarihinin en iddialı projelerinden biri olan, Bozdağ Film imzalı "Kuruluş Orhan" dizisi önceki akşam atv'de ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Kuruluş Orhan; izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikayeyle büyüledi. Dizi, Türkiye'den Brezilya'ya, Suudi Arabistan'dan Fas, Cezayir ve Tunus'a, Rusya'dan, İspanya'ya kadar birçok ülkede sosyal medya gündemine girerek global çapta büyük ses getirdi. Dizi, ülkemizle birlikte hem Ortadoğu hem de Rusya Federasyonu ile birlikte eski Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi olan 36 ülkede eş zamanlı yayınlandı.

Orhan Bey'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu, oyunculuğu ile bir kez daha takdir topladı.





Görsellik açısından dünya sinemasını aratmayan sahneler, izleyiciden tam not aldı