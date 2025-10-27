Kuruluş Orhan oyuncularından açıklamalar: Geri sayım başladı!

Çarşamba günü atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi'nin devamı olan Kuruluş Orhan; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Kuruluş Orhan setinden oyuncu röportajları da gelmeye devam ediyor. Dizinin Kara Halil"i Can Atak, Orhan Bey'in kız kardeşi Halime'yi canlandıran Sena Mercan ve Avcı Bey'i Tevfik Erman Kutlu dizi ve canlandırdıkları karakterleri ile ilgili Bozdağ Film YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Başarılı oyuncu Can Atak "Çok usta isimlerle beraberiz" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Atak, "Hem savaşçı hem de siyasi yönü olan ve Orhan Bey'in en yakınındaki adam" sözleriyle karakteriyle ilgili ipuçları da verdi. Başarılı oyuncu açıklamalarını "Her açıdan heyecanlı bir sezon bekliyor izleyiciyi" sözleriyle noktaladı. Dizide Orhan Bey'in kız kardeşi Halime karakterine hayat verecek başarılı oyuncu Sena Mercan hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Başarılı oyuncu, "Oynarken öğrenebileceğim isimlerle birlikteyim" dedi.

Avcı Bey'i canlandıran Tevfik Erman Kutlu ise şunları zöyledi: Çok değerli isimlerle bir aradayız. Canlandıracağım karakter çok güçlü ve savaşçı bir bey. Tarihimizin güzel bir dönemini en güzel bir şekilde izleyicimizle paylaşacağız.