PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan oyuncularından açıklamalar: Geri sayım başladı!

Avcı Bey karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Tevfik Erman Kutlu hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. ''Çok değerli isimlerle bir aradayız. Canlandıracağım karakter çok güçlü ve savaşçı bir bey" dedi

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kuruluş Orhan oyuncularından açıklamalar: Geri sayım başladı!

Çarşamba günü atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi'nin devamı olan Kuruluş Orhan; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Kuruluş Orhan setinden oyuncu röportajları da gelmeye devam ediyor. Dizinin Kara Halil"i Can Atak, Orhan Bey'in kız kardeşi Halime'yi canlandıran Sena Mercan ve Avcı Bey'i Tevfik Erman Kutlu dizi ve canlandırdıkları karakterleri ile ilgili Bozdağ Film YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Başarılı oyuncu Can Atak "Çok usta isimlerle beraberiz" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Atak, "Hem savaşçı hem de siyasi yönü olan ve Orhan Bey'in en yakınındaki adam" sözleriyle karakteriyle ilgili ipuçları da verdi. Başarılı oyuncu açıklamalarını "Her açıdan heyecanlı bir sezon bekliyor izleyiciyi" sözleriyle noktaladı. Dizide Orhan Bey'in kız kardeşi Halime karakterine hayat verecek başarılı oyuncu Sena Mercan hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Başarılı oyuncu, "Oynarken öğrenebileceğim isimlerle birlikteyim" dedi.

Avcı Bey'i canlandıran Tevfik Erman Kutlu ise şunları zöyledi: Çok değerli isimlerle bir aradayız. Canlandıracağım karakter çok güçlü ve savaşçı bir bey. Tarihimizin güzel bir dönemini en güzel bir şekilde izleyicimizle paylaşacağız.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimleri sonuçlandı: Yeni Başkanvekili AK Parti'den İbrahim Akın oldu!
İdefix
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
DNR
Sistem değişecek! Emeklilikte bağlanan maaş artacak
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar! Seyirciye güvenmediği soruda iki joker kullandı!
Başkan Erdoğan davet etti! İngiltere Başbakanı Keir Starmer yarın Türkiye'ye geliyor
Ah Kartal vah Kartal! Kasımpaşa - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
İBB'deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail'e "İstanbul Senin" dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağı
PKK Türkiye'den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
A'DAN Z'YE YÜZYILIN KONUT PROJESİ | Kampanyadan kimler yararlanacak? Daireler kaç metrekare olacak? İşte 500 bin evde ödeme planı
100 güldüren zafer! Galatasaray - Göztepe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem: PKK “geri çekiliyoruz” dedi | A Haber Kandil’den son görüntüleri yayınladı!
Son dakika: MI6 ajanı Hüseyin Gün itirafçı oldu! Yüzlerce sayfalık ifade verdi... İmamoğlu'nun İngiliz istihbaratı bağlantılarını anlattı
PKK Türkiye'den çekildi... AK Parti'den ilk açıklama geldi: Ana hedefe uygun ilerlemeler | Tüm 3 harfliler silah bırakmalı
Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...