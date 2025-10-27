Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren paylaşım!

ATV'nin fenomen programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan bir soru, muhatabı şarkıcı Murat Dalkılıç'ı güldürdü. Yarışmada 'Sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait, 'Kasaba' adlı şarkıyı seslendiren kimdir? diye sesli soru soruldu. Emre Altuğ, Gökhan Özen, Metin Arolat ve Murat Dalkılıç seçeneklerini ekranda izleyen popçu Dalkılıç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak takipçilerini güldürdü.

1.71 cm boyunda olan şarkıcı açıklamasında, "1.71 yazsaydınız bilirdi" diyerek takipçilerini güldürdü. Yarışmacı ise, seyirci joker hakkını kullanarak soruya doğru yanıtı verdi.