Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı maçlar öncesinde, sonrasında veya devre arasında söylediği kaydedilmiş nasıl bir sözü vardır?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla devam eden yarışmada, bir yarışmacı büyük ödüle adım adım ilerlerken heyecan doruğa ulaştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de gerilim dolu dakikalar yaşandı. Bilgi seviyesinin yanı sıra soğukkanlılığıyla da dikkat çeken yarışmacı, büyük ödüle ulaşma yolunda kritik bir soruyla karşı karşıya kaldı.

A- TAKTİK MAKTİK YOK, BAM BAM BAM

B- KİMSE HARAKİRİ YAPACAK KADAR JAPON DEĞİL

C- EVRYTHING İS SOMETHING HAPPENED

D- LASCIATEMİ CANTARE, SONO UN ITALIANO

CEVAP: C

