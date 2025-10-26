Kim Milyoner Olmak İster'de gerilim dolu dakikalar yaşandı. Bilgi seviyesinin yanı sıra soğukkanlılığıyla da dikkat çeken yarışmacı, büyük ödüle ulaşma yolunda kritik bir soruyla karşı karşıya kaldı.

Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı maçlar öncesinde, sonrasında veya devre arasında söylediği kaydedilmiş nasıl bir sözü vardır?

A- TAKTİK MAKTİK YOK, BAM BAM BAM

B- KİMSE HARAKİRİ YAPACAK KADAR JAPON DEĞİL

C- EVRYTHING İS SOMETHING HAPPENED

D- LASCIATEMİ CANTARE, SONO UN ITALIANO

CEVAP: C