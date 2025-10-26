Burak Sergen kötü adam rolünde

A Para'da yayınlanan "Biz Bize" programına Burak Sergen konuk oldu. 29 Ekim'de yenilenen kadrosuyla yeni sezona başlayacak "Kuruluş Orhan"da Bursa Tekfuru Saroz karakterini canlandıran Sergen, diziye dair açıklamalar yaptı. Sergen, "Bursa Tekfuru Saroz karakterini oynayacağım. İçimden birdenbire Bizanslı çıktı. Çok güzel bir rol. Çünkü Bursa Tekfuru ayrıcalıklı, Bursa'ya aşık tekfur. Tarihin akışını değiştiren bir adamı oynayacağım. Yine kötü bir adam ve yine bana kızacaklar" dedi.



'HERKES PROFESYONEL'

Sözlerine devam eden Sergen, "Bu tür rollerde önemli olan bu karakteri yazmaktır. Yazar ve senarist öncelikle çok önemlidir, ikincisi oyuncu kadrosu ve üçüncüsü de bunu uygulayacak hayata geçirecek yapım şirketi önemlidir. Burada her şey yerli yerinde ve herkes profesyonel" ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu, kostüm giymenin ağırlığı olduğunu söyledi.



Sergen, heyecanla çarşamba gününü beklediğini belirtti.



Kuruluş Orhan dizisinde başrolleri Orhan Bey karakteri ile Mert Yazıcıoğlu ve Nilüfer Hatun rolüyle Mahassine Merabet paylaşıyor.