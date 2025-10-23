PODCAST CANLI YAYIN

Gündüz kuşağında çifte zirve: Müge anlı ve Esra Erol reytinglerde rakiplerini geride bırakmaya sürdürüyor!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen iki program Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, geçtiğimiz günün reytinglerine damga vurdu.

Müge Anlı, yüksek reytingleriyle rakiplerini geride bırakmayı sürdürüyor.

MÜGE ANLI FARKI


Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip ederek 20+ABC1'de %5,29 izlenme oranı ve %38,43 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.
Ayrıca Tüm Kişiler kategorisinde de %4,66 izlenme oranı ve %34,37 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Her iki yapım da izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.


BİRİNCİ ESRA EROL


Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol'da programı Tüm Kişiler kategorisinde %4,95 izlenme oranı ve %23,55 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu.

