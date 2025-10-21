Kuruluş Orhan’ın afişleri tam puan aldı Afişler Türkiye ve dünyada ses getirdi

Yayınlanan tanıtımları ve set paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen, atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Kuruluş Orhan, yakın zamanda yayınladığı fragmanla yayın tarihini 29 Ekim Çarşamba olarak duyurmuş ve geri sayımı başlatmıştı. Kuruluş Orhan'ın yayınlanan afişlerinde yer alan başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılanırken, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Türkiye 29 Ekim Çarşamba gününe kitlenmiş durumda.