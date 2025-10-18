Biz Bize'de sohbet koyu

A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın eğlenceli sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programında bu hafta yine ünlü isimler ağırlanıyor. Programa; güzel şarkıcı Karsu ve ünlü rapçi Killa Hakan konuk oluyor. İzleyiciyi keyifli bir sohbet ve müzik dolu bir program bekliyor. "Biz Bize" yeni bölümü ile bugün saat 11.00'de a para'da...



Güzel şarkıcı, programda sevilen şarkılarını seslendirecek.



Hem Killa Hakan hem de Karsu, programa özel açıklamalar yapacak.