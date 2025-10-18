PODCAST CANLI YAYIN

Biz Bize'de sohbet koyu

"Biz Bize" programına bu hafta Karsu ve Killa Hakan konuk oluyor. Eğlenceli sohbetler ve müzik dolu anlar bugün saat 11.00'de A Para'da.

Giriş Tarihi:
Biz Bize'de sohbet koyu

A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın eğlenceli sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programında bu hafta yine ünlü isimler ağırlanıyor. Programa; güzel şarkıcı Karsu ve ünlü rapçi Killa Hakan konuk oluyor. İzleyiciyi keyifli bir sohbet ve müzik dolu bir program bekliyor. "Biz Bize" yeni bölümü ile bugün saat 11.00'de a para'da...

Güzel şarkıcı, programda sevilen şarkılarını seslendirecek.

Hem Killa Hakan hem de Karsu, programa özel açıklamalar yapacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay...
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda yatırımcılara çağrı: Kapımız herkese açık
İdefix
Kamu kurumlarında sahte imza skandalı: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı
Esad gece yarısı kaçtı, rejimin omurgası çöktü
Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye %19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara %13 artış sinyali...
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Oval Ofis’te kritik görüşme: Trump ve Zelenskiy’den barış mesajları
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
DSİ Uyardı CHP'li belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı
Gazze hükümeti İsrail’i organ hırsızlığıyla suçladı
Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu
Ankara'da ortak basın toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Şam-SDG entegrasyonunu takipteyiz
İrfan Can Kahveci'den flaş açıklama: Bunu hak etmedim "devre arası" giderim! Milli yıldızın Dünya Kupası hayali var...
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
TAKVİM'in ulaştığı iddianame kabul edildi! Rezan Epözdemir o tarihte hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi
Türkiye'nin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikova'da bir ilk
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı