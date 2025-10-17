PODCAST CANLI YAYIN

Cannes’a damgası: Mipcom’da görkemli lansman!

Türkiye’de “Dizi ATV'de izlenir” sloganıyla yıllardır zirvedeki yerini koruyan ATV, yayınladığı dizileriyle tüm dünyanın ilgi gösterdiği MIPCOM’da içerik alıcılarıyla buluştu

Televizyon ve dizi sektörünün en prestijli fuarı Mipcom, Cannes'da 41. kez kapılarını açtı. Kaliteli içerikleriyle her zaman beğeni toplayan ATV dizileri, fuarın ilk gününden itibaren dünya televizyon devleriyle buluşarak büyük ilgi gördü.


MIPCOM'un ilk günü, ATV Distribution ev sahipliğinde düzenlenen özel bir davetle taçlandı. ATV'nin yeni sezon dizilerinden "Gözleri Karadeniz" (Waves of Love) Cannes'da gerçekleştirilen görkemli bir lansmanla uluslararası alıcılarla buluştu.


OYUNCULARA YOĞUN İLGİ

Gecede, "Gözleri Karadeniz" dizisinin başrolleri Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, davetlilerle bir araya geldi. Türk oyunculara yabancı basın ve sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gösterildi. Dizinin uluslararası tanıtım fragmanları ve çok özel görüntüleri katılımcılarla paylaşıldı.

Görkemli lansman gecesine ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak, ATV İçerik Satış Müdürü Müge Akar ev sahipliği yaptı. Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'dan çok sayıda yayıncı, distribütör ve içerik alıcısının katıldığı davet, MIPCOM'un ilk gününe damga vurdu.

