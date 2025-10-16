PODCAST CANLI YAYIN

Heyecanlı bekleyiş bitiyor! Kuruluş Orhan 29 Ekim'de ekranlarda

atv ekranına damgasını vurmaya hazırlanan Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, yeni sezon ilkb ölümüyle 29 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak

Giriş Tarihi:
Heyecanlı bekleyiş bitiyor! Kuruluş Orhan 29 Ekim'de ekranlarda

29 Ekim'de atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi'nin devamı olan 'Kuruluş Orhan'; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu.

Yayınlanan tanıtımlarıyla heyecanı zirveye taşıyan "Kuruluş Orhan"ın son tanıtımında başrol Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Orhan Bey'in "Şimdi vakit gölgesi çağları aşacak ulu bir devlete dönüşme vaktidir" repliği sosyal medyada büyük yankı bulurken görkemli prodüksiyonu, etkileyici savaş sahneleri ve müthiş oyuncu kadrosuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tanıtım kısa sürede milyonlarca izleyici tarafından izlenirken aldığı binlerce yorumla Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde de gündem oldu. Türkiye'de ve dünyada reyting rekorları kıran Kuruluş serisinin devamı olan Kuruluş Orhan, daha yayınlanmadan dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi görüyor.

35 ÜLKEYE SATILDI
Dizinin daha şimdiden 35 ülkeye satışı gerçekleşmiş durumda. Dünyanın en büyük uluslararası televizyon ve içerik fuarı olan MIPCOM'da da bütün dikkatleri üzerine toplayan Kuruluş Orhan, etkinliğin sosyal medya paylaşımlarına da damgasını vurdu.

Orhan Gazi rolüyle dizinin başrolünü üstlenen Mert Yazıcıoğlu'ndan ise sürpriz bir paylaşım geldi. Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabında hazırlık sürecine dair kamera arkası görüntülerini ilk kez yayınladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze'ye saldırılar devam ediyor
Türk Telekom
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var! 2 kişi gözaltına alındı | Kaza anı kamerada
CANLI ANLATIM | Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kremlin'de Putin ile görüştü: Gündem Esad'ın iadesi
Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi
ABD Başkanı Trump’tan savaş ilanı: “Çin’le ticaret savaşındayız"
İçişleri Bakanlığı noktayı koydu! Trafik cezalarında yüzde 10’luk tolerans kalkıyor mu?
CHP'nin Malatya kongresinde kavga: Devreye çevik kuvvet girdi
Yolsuzluk davasına çıkacaktı: Netanyahu hastalık bahanesiyle mahkemeden kaçtı
Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara "koltuk" uyarısı: "Aslolan milletin duasını almaktır"
5G ihalesinde geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu: Kamuya en az 2,1 milyar dolar gelir bekliyoruz
Rojin Kabaiş soruşturmasında son durum! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ek uzman mütalaası talep edildi | HTS, tanık ifadeleri ve telefon kilidi...
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Konut ve kira fiyatları düşecek: İşte ilk kazmanın vurulacağı tarih
KURAKLIK ALARMI! Son 52 yılın en dip seviyesinde: Bölge bölge yurtta yağış raporu...
Her şey depremden sonra başladı! Ne dışarı çıkıyor ne yıkanıyor! Telefon bağımlısı Barış Özbay şaşkına çevirdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak