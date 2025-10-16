Heyecanlı bekleyiş bitiyor! Kuruluş Orhan 29 Ekim'de ekranlarda

29 Ekim'de atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi'nin devamı olan 'Kuruluş Orhan'; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu.



Yayınlanan tanıtımlarıyla heyecanı zirveye taşıyan "Kuruluş Orhan"ın son tanıtımında başrol Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Orhan Bey'in "Şimdi vakit gölgesi çağları aşacak ulu bir devlete dönüşme vaktidir" repliği sosyal medyada büyük yankı bulurken görkemli prodüksiyonu, etkileyici savaş sahneleri ve müthiş oyuncu kadrosuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tanıtım kısa sürede milyonlarca izleyici tarafından izlenirken aldığı binlerce yorumla Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde de gündem oldu. Türkiye'de ve dünyada reyting rekorları kıran Kuruluş serisinin devamı olan Kuruluş Orhan, daha yayınlanmadan dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi görüyor.



35 ÜLKEYE SATILDI

Dizinin daha şimdiden 35 ülkeye satışı gerçekleşmiş durumda. Dünyanın en büyük uluslararası televizyon ve içerik fuarı olan MIPCOM'da da bütün dikkatleri üzerine toplayan Kuruluş Orhan, etkinliğin sosyal medya paylaşımlarına da damgasını vurdu.

Orhan Gazi rolüyle dizinin başrolünü üstlenen Mert Yazıcıoğlu'ndan ise sürpriz bir paylaşım geldi. Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabında hazırlık sürecine dair kamera arkası görüntülerini ilk kez yayınladı.



