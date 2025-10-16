Cannes'da ‘Gözleri KaraDeniz’ fırtınası esti

atv'nin yeni sezon dizisi "Gözleri Karadeniz (Waves of Love)"in başrol oyuncuları Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, Cannes'da düzenlenen MIPCOM 2025 fuarında atv standını ziyaret etti. Ziyaret öncesinde oyuncular, Cannes sokaklarında yürürken büyük ilgiyle karşılandı. Kendi dizilerinin yer aldığı outdoor afişlerin önünden geçerken, hem ziyaretçiler hem de hayranlar yoğun ilgi gösterdi; oyuncularla fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girildi.



SAMİMİ ATMOSFER

atv standında gerçekleşen buluşmada, ikiliye yabancı basın ve sektör profesyonellerinden de büyük ilgi gösterildi. Dünyanın dört bir yanından gelen medya mensupları röportajlar yapıp, diziye dair sorular yöneltti. Oyuncuları ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak ve atv İçerik Satış Müdürü Müge Akar ağırladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, dizinin uluslararası tanıtım süreci ve global pazarlardaki başarısı da değerlendirildi.



ATV standı, MIPCOM'un en çok ziyaret edilen alanlarından biri olarak Türk dizilerinin global başarısına bir kez daha sahne oldu.