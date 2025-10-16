PODCAST CANLI YAYIN

Aynadaki Yabancı 3. bölümden ipuçları: Büyük rekabetin kazananı kim olacak?

Onur Tuna, Caner Topçu ve Simay Barlas’ın başrolünde yer aldığı Aynadaki Yabancı’nın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte cumartesi akşamları atv’de izleyici ile buluşan Aynadaki Yabancı’nın yeni 3. bölümden ipuçları...

Defne'nin geçmişine dair sır perdesi aralanırken, Barış artık gerçeği biliyordur: Defne, Azra Karaaslan'dır. Tam itiraf etmek üzereyken Emirhan'ın yanında gördüğü tehlikeli bir yüz onu durdurur. Kalbiyle vicdanı arasında kalır; sevdiği kadına gerçeği söylemeli mi, yoksa onu korumak için saklamalı mı?

Öte yandan Emirhan'ın tekinsiz olduğunu düşünen Barış, niyetini anlamak için yakın olmanın yollarını arar ve kendini ona meydan okurken bulur. Peki aralarındaki bu rekabetin kazananı kim olacaktır?

Defne ise tüm bu bilinmezliği açığa kavuşturmak için kendisi olduğundan habersiz Azra'nın peşine düşer ve Leyla'yı da planına dahil ederek büyük bir risk alır. Bu hamlesiyle Emirhan'ın öfkesinin hedefi olur. Ancak Defne ne pahasına olursa olsun, Leyla için korkmadan kafa tutar.

Cesaretiyle Emirhan'ın ilgisini çeker. Yaşananların üzerine kızının gönlünü almak isteyen Emirhan; Defne ve Leyla ile birlikte yıllar önce Azra'ya evlilik teklif ettiği Kız Kulesi'ne giderler. Fakat bu yolculuk Defne için de bir yüzleşmeye dönüşür.

Geçmişe dair anlatılan her detay, unutulmuş anıları bir bir su yüzüne çıkartır. Ve o anda duyduğu tek bir cümle, ona Azra olduğunu hatırlatır. Ölüm bizi ayırana dek...

