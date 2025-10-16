Aynadaki Yabancı 3. bölümden ipuçları: Büyük rekabetin kazananı kim olacak?

Defne'nin geçmişine dair sır perdesi aralanırken, Barış artık gerçeği biliyordur: Defne, Azra Karaaslan'dır. Tam itiraf etmek üzereyken Emirhan'ın yanında gördüğü tehlikeli bir yüz onu durdurur. Kalbiyle vicdanı arasında kalır; sevdiği kadına gerçeği söylemeli mi, yoksa onu korumak için saklamalı mı?

Öte yandan Emirhan'ın tekinsiz olduğunu düşünen Barış, niyetini anlamak için yakın olmanın yollarını arar ve kendini ona meydan okurken bulur. Peki aralarındaki bu rekabetin kazananı kim olacaktır?

Defne ise tüm bu bilinmezliği açığa kavuşturmak için kendisi olduğundan habersiz Azra'nın peşine düşer ve Leyla'yı da planına dahil ederek büyük bir risk alır. Bu hamlesiyle Emirhan'ın öfkesinin hedefi olur. Ancak Defne ne pahasına olursa olsun, Leyla için korkmadan kafa tutar.