Dilşah yılların tecrübesi ile canlandırılıyor

Cuma günlerinin sevilen dizisi "Aşk ve Gözyaşı"yla ekranlara geri dönen Sanem Çelik, hayat verdiği "Dilşah" karakterinin merak edilenlerini anlattı. Dilşah'ın kendisini cezbeden yönlerini paylaşan başarılı oyuncu, "Dilşah renkli ve oyunculuk açısından da malzemesi bol bir karakter. Hedefine bilinçli şekilde, aklı, mantığı ve şuuru ile gidebiliyor olması beni cezbetti" diyerek karakteri nasıl kabul ettiğini açıkladı.



'TECRÜBEMDEN YARARLANIYORUM'

Oyunculuk anlayışını ise akışa bırakmayı tercih eden bir yaklaşım olarak tanımlayan Çelik, "Ben öncelikle karakter hakkındaki hislerime odaklanırım. Gerisi sete çıktığımda kendiliğinden oluşur ve gelişmeye devam eder. Akışta kalmak benim için önemli; her an her şey değişebilir, tıpkı hayat gibi" diyerek rol hazırlık sürecinde belirli bir esin kaynağı kullanmadığını da vurguladı. Deneyimlerinden beslendiğini söyleyen oyuncu, "Rollerimi yaşatmaya çalışırken spesifik bir şeyden esinlenmiyorum. Hayattan tecrübe kazanırken gözlemlediklerimden, öğrenebildiklerimden, artı-eksi bütün sonuçlardan bir harman oluşturmaya çalışıyorum. Aslında kendi süzgeçlerimden faydalanıyorum" ifadelerini kullandı.