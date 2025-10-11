Aynadaki Yabancı'da yer yerinden oynacak... Defne kim olduğunu hatırlayabilecek mi?

Geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not alan "Aynadaki Yabancı" ikinci bölümünde de bomba geliyor. Atv ekranlarına fırtına gibi başlayan dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Karaaslan Malikanesi'nin görkemli duvarları arasında yeni bir "yabancı" vardır artık... Bir zamanlar hanımı olduğu evde hizmetçi olarak işe başlayan Defne, hafızasındaki eksik parçaları tamamlamak için kim olduğunu ve neden buraya iş başvurusu yaptığını çözmek zorundadır. Bu yüzden de tüm aile fertlerini yakından gözlemlemeye başlar. Ancak hatırlamak için verdiği bu uğraşın hem kendisi hem de kızı için büyük bir risk taşıdığından habersizdir.



BEKLENMEDİK YAKINLAŞMA

Tanıdık refleksleri ve anlamlandıramadığı alışkanlıkları, Emirhan'ın dikkatini çekmesine neden olur ve malikanede tansiyon yükselir. Sırlarla dolu bu evde Leyla'ya karşı hissettiği güçlü bağ, onu hayatını riske atacak bir hamle yapmaya iterken; Doktor Barış'la aralarındaki sarsılmaz güven, Defne'nin sakladığı bir sır yüzünden büyük bir kırılma noktasına ulaşır. Ancak bu yüzleşme, iki yaralı ruh arasında beklenmedik bir yakınlaşmaya sebep olacaktır. Öte yandan Azra'nın kardeşi Selim'in Barış'a ulaşmasıyla, Defne'nin kimliğine dair derin bir araştırma başlar. Malikanenin bodrum katındaki gizemli odanın varlığı ise Defne'nin dikkatini çeker; bastıramadığı bu merak, onu büyük bir tehlikenin tam ortasına atacaktır. Peki ya tüm bu sır perdesine rağmen Defne gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek midir?



Aynadaki Yabancı; bir kadının annelik gücüyle küllerinden doğup, aşkın iyileştirici yönüyle yeniden hayata tutunuşunu anlatıyor.