Afra Saraçoğlu Kenan İmirzalıoğlu ile olan yaş farkını kafaya takmıyor! Eleştirilere ise flaş bir cevap verdi...

Paris Moda Haftası'ndan dönen başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Yorgun ama keyifli olduğu gözlenen Saraçoğlu, basın mensuplarının sorularını kırmadan yanıtladı.
Moda haftasıyla ilgili, "Güzel geçti benim için, siz beğendiniz mi?" diyen güzel oyuncu, tarzının çok konuşulduğunun hatırlatılması üzerine, "Beğendilerse ne mutlu bana... Demek ki beğendikleri için çok konuşuluyorum, çok sağ olsun herkes" sözleriyle zarif bir yanıt verdi.
'ROMANTİK BİR İŞ DEĞİL'
Yeni sezonda atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşacağı "A.B.İ" dizisiyle ilgili konuşan Saraçoğlu, aralarındaki yaş farkının gündem olmasına da açıklık getirdi. Saraçoğlu, "Çok romantik bir iş değil arkadaşlar, o yüzden yaş farkının bir problem olacağını düşünmüyorum" dedi.
"A.B.İ" dizisi daha yayınlanmadan sosyal medyada da oldukça konuşuluyor.