PODCAST CANLI YAYIN

Afra Saraçoğlu Kenan İmirzalıoğlu ile olan yaş farkını kafaya takmıyor! Eleştirilere ise flaş bir cevap verdi...

Yakında atv’de yayınlanacak olan “A.B.İ” dizisiyle ilgili konuşan Afra Saraçoğlu, başrolü paylaşacağı Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki yaş farkını kafasına takmadığını söyledi.

Giriş Tarihi:
Afra Saraçoğlu Kenan İmirzalıoğlu ile olan yaş farkını kafaya takmıyor! Eleştirilere ise flaş bir cevap verdi...

Paris Moda Haftası'ndan dönen başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Yorgun ama keyifli olduğu gözlenen Saraçoğlu, basın mensuplarının sorularını kırmadan yanıtladı.

Yaş farkı problem olmayacak (Takvim.com.tr)Yaş farkı problem olmayacak (Takvim.com.tr)

Moda haftasıyla ilgili, "Güzel geçti benim için, siz beğendiniz mi?" diyen güzel oyuncu, tarzının çok konuşulduğunun hatırlatılması üzerine, "Beğendilerse ne mutlu bana... Demek ki beğendikleri için çok konuşuluyorum, çok sağ olsun herkes" sözleriyle zarif bir yanıt verdi.

Yaş farkı problem olmayacak (Takvim.com.tr)Yaş farkı problem olmayacak (Takvim.com.tr)

'ROMANTİK BİR İŞ DEĞİL'
Yeni sezonda atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşacağı "A.B.İ" dizisiyle ilgili konuşan Saraçoğlu, aralarındaki yaş farkının gündem olmasına da açıklık getirdi. Saraçoğlu, "Çok romantik bir iş değil arkadaşlar, o yüzden yaş farkının bir problem olacağını düşünmüyorum" dedi.

Yaş farkı problem olmayacak (Takvim.com.tr)Yaş farkı problem olmayacak (Takvim.com.tr)

"A.B.İ" dizisi daha yayınlanmadan sosyal medyada da oldukça konuşuluyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu hizmete açacak
Takas Bank
Promosyona Ekim zammı! Emekliye 32 bin TL müjdesi | İşte detaylar...
"Umudun Anahtarı Erdoğan!" mesajlarıyla sosyal medya sallandı! Bakanlar peş peşe paylaştı
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz
Borsa İstanbul
Bakan Fidan'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Türkiye sahada ateşkesi takip edecek | İlk aşamanın 4 hedefi var
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: "FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır" sorusu geceye damga vurdu!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas'a tebrik İsrail'e uyarı
Yapay zeka imzasıyla Venceremos! Gazze mesajlı klip sosyal medyayı salladı...
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada!
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Aylık gelirini de açıkladı! Uyuşturucu soruşturmasında Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı: Hayatım boyunca...
Aynadaki Yabancı’da meraklandıran başlangıç: Ünlü ailenin gizemli odası!
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...