Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü ekranlara damga vurdu. ATV'de yayınlanan yarışmada, heyecanı artıran 50 bin TL barajının ardından gelen soru izleyicilerin dikkatini çekti ve milyonlarca kişi o anları merakla takip etti.
2022'de Moskova'dan 10 gün arayla yola çıkan iki farklı turist kafilesi aynı seyahat acentesinin hatası yüzünden hangisini yaşamıştır?
A: Göttingen yerine Göteborg'a uçmuştur
B: Avusturya yerine Avustralya'ya uçmuştur
C: Slovenya yerine Slovakya'ya uçmuştur
D: Madrid yerine Mardin'e uçmuştur
CEVAP: D