PODCAST CANLI YAYIN

2022'de Moskova'dan 10 gün arayla yola çıkan iki farklı turist kafilesi aynı seyahat acentesinin hatası yüzünden hangisini yaşamıştır?

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına topladı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla devam eden yarışmada, 50 bin TL barajını geçen yarışmacıya yöneltilen soru kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2022'de Moskova'dan 10 gün arayla yola çıkan iki farklı turist kafilesi aynı seyahat acentesinin hatası yüzünden hangisini yaşamıştır?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü ekranlara damga vurdu. ATV'de yayınlanan yarışmada, heyecanı artıran 50 bin TL barajının ardından gelen soru izleyicilerin dikkatini çekti ve milyonlarca kişi o anları merakla takip etti.

2022'de Moskova'dan 10 gün arayla yola çıkan iki farklı turist kafilesi aynı seyahat acentesinin hatası yüzünden hangisini yaşamıştır?

A: Göttingen yerine Göteborg'a uçmuştur
B: Avusturya yerine Avustralya'ya uçmuştur
C: Slovenya yerine Slovakya'ya uçmuştur
D: Madrid yerine Mardin'e uçmuştur

CEVAP: D

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz
Takas Bank
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas'a tebrik İsrail'e uyarı
Borsa İstanbul
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu yarın hizmete açacak
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada!
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Türk Telekom
Aylık gelirini de açıkladı! Uyuşturucu soruşturmasında Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı: Hayatım boyunca...
Aynadaki Yabancı’da meraklandıran başlangıç: Ünlü ailenin gizemli odası!
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
Emek hırsızlığına 'Yazılımlı' müdahale! Komisyon Başkanı Elmas duyurdu: Dijital telif yasasında yeni dönem
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: İstanbul, Düzce, Koceeli...
Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu