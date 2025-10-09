Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü ekranlara damga vurdu. ATV'de yayınlanan yarışmada, heyecanı artıran 50 bin TL barajının ardından gelen soru izleyicilerin dikkatini çekti ve milyonlarca kişi o anları merakla takip etti.

2022'de Moskova'dan 10 gün arayla yola çıkan iki farklı turist kafilesi aynı seyahat acentesinin hatası yüzünden hangisini yaşamıştır?

A: Göttingen yerine Göteborg'a uçmuştur

B: Avusturya yerine Avustralya'ya uçmuştur

C: Slovenya yerine Slovakya'ya uçmuştur

D: Madrid yerine Mardin'e uçmuştur

CEVAP: D