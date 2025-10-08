Handan'daki değişim seyirciyi şaşırtacak!

atv'nin sevilen dizisi "Can Borcu" ikinci sezonuyla da ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm konusu şöyle; Handan geçirdiği baygınlık sonrası hızla hastaneye kaldırılır ve müdahale edilir. Mehmet bu baygınlık sonrası önce Yasemin'den sonra Handan'ın doktorundan onun beynindeki gerçek sorunu öğrenir. Ferit kamera kayıtlarıyla birlikte polise teslim edilecektir. Fakat kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkarır. Ferit hiçbir şey yapmamıştır.

PES ETMİYORLAR

Gençler ilk eylemlerinde başarılı olmasalar da pes etmezler. Arkadaşlarının okula dönmesi için kararlılıkla hareket etmeye devam ederler. Beyninde kalan parçanın etkisi Handan'da daha da belirgin hale gelir. Farklı bir kadın olmuştur. Emel, Ilgın sayesinde bu konudan haberdar olur vakit kaybetmeden de harekete geçer ama bu sefer onu büyük bir sürpriz beklemektedir.