Gözleri KaraDeniz Rize’ye döndü! Karadeniz’in kalbinden yeni kareler geldi!

Başrollerini Halit Özgür Sarı, Özge Yağız paylaştığı diziden gelen ilk kareler, Azil, Güneş ve Mehmet arasındaki büyük çatışmaya dair ipuçları verirken hem de Karadeniz'in kendine özgü ruhunu güçlü biçimde yansıtıyor.
Yönetmen koltuğuna Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın birlikte oturduğu dizide, aile, aşk ve sırlarla dolu hikâyenin düğümleri yeniden çözülürken sürpriz karakterlerinde katılacağı diziden gelen yeni kareler, sosyal medyada da beğeni topladı.
Gözleri Karadeniz yeni bölümüyle her Salı atv'de!